Айдин Хасич - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Айдин
|Фамилия
|Хасич
|Команда
|Бешикташ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 2001 (21 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 525
тыс
|Имя
|Айдин
|Фамилия
|Хасич
|Команда
|Бешикташ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бешикташ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2020
|101' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:1
(2:4)п
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)