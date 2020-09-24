Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Айдин Хасич - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Айдин
    Фамилия Хасич
    Команда Бешикташ
    Состав Основной
    Родной город Тузла
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 октября 2001 (21 год)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 525
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бешикташ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2020 101' -90' Бешикташ (Стамбул) 1:1
    (2:4)п    		 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    • Читайте нас: 
    11