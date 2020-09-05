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Брентфорд
Натан Коллинс
Статистика
€ 30 млн
Натан Коллинс - статистика
Брентфорд
30 апреля 2001 (25)
#22 | Защитник
193 см
Ирландия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брентфорд
1 : 1
05.09.2026
Сандерленд
1' - 17'
17'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
1 : 1
30.08.2026
Брентфорд
1' - 90'
90'
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1 : 6
25.08.2026
Брентфорд
1' - 90'
40, 77'
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