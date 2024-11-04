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Orrin McKinze Gaines II.
Статистика
Orrin McKinze Gaines II. - статистика
Завершил карьеру
#14 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
10
0
0
1
0
Нэшвилл
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
1 : 1
04.11.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Сиэтл
0 : 0
29.10.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
20.10.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Сент-Луис
3 : 0
06.10.2024
Динамо Хьюстон
62' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
03.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
77' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Сиэтл
1 : 0
29.09.2024
Динамо Хьюстон
46' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Остин
0 : 1
22.09.2024
Динамо Хьюстон
74' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.09.2024
Ванкувер Уайткепс
79' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
4 : 1
15.09.2024
Реал Солт-Лейк
88' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
08.09.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 4
21.07.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
0 : 1
18.07.2024
Динамо Хьюстон
75' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
14.07.2024
Миннесота Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.05.2024
Даллас
83' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Остин
1 : 0
16.05.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 2
12.05.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
05.05.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Даллас
2 : 0
28.04.2024
Динамо Хьюстон
84' - 90'
87'
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
1 : 2
07.04.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Нэшвилл
2 : 2
31.03.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Лос-Анджелес
5 : 0
24.03.2024
Нэшвилл
77' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нэшвилл
2 : 1
17.03.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 71'
58'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
1 : 1
03.03.2024
Нэшвилл
71' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нэшвилл
0 : 0
26.02.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
71' - 90'
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