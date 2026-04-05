Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Сеута
C. Rodriguez
Статистика
C. Rodriguez - статистика
Сеута
#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеута
13
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 34 тур
Эйбар
3 : 0
05.04.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Сеута
2 : 1
28.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Леганес
5 : 2
21.03.2026
Сеута
83' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Сеута
1 : 2
14.03.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Сеута
3 : 2
25.02.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Сеута
2 : 1
20.02.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Уэска
2 : 0
15.02.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Альмерия
4 : 2
01.02.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Сеута
3 : 1
26.01.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Сеута
0 : 3
17.01.2026
Вальядолид
60' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Малага
2 : 1
11.01.2026
Сеута
1' - 65'
3'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сеута
2 : 1
04.01.2026
ФК Андорра
85' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
21.12.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Сеута
1 : 1
14.12.2025
Лас-Пальмас
1' - 61'
27'
Испания. Сегунда, 17 тур
Гранада
1 : 1
07.12.2025
Сеута
1' - 90'
40'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сеута
1 : 0
29.11.2025
Бургос
1' - 83'
Испания. Сегунда, 13 тур
Сеута
3 : 2
26.11.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Депортиво
2 : 1
23.11.2025
Сеута
78' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Сеута
1 : 2
16.11.2025
Леганес
59' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Леонеса
0 : 1
25.10.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
2 : 0
18.10.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Альбасете
0 : 0
12.10.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Сеута
1 : 0
03.10.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
0 : 0
28.09.2025
Сеута
75' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 0
21.09.2025
Сарагоса
78' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кастельон
3 : 3
14.09.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Сеута
2 : 1
07.09.2025
Уэска
80' - 90'
88'
Испания. Сегунда, 3 тур
Расинг
4 : 1
30.08.2025
Сеута
66' - 90'
Главные новости
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
Фото
Кейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+