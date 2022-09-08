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    Матей Юрасек - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Матей
    Фамилия Юрасек
    Команда Славия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 августа 2003 (19 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 46' Динамо 1:0 Славия Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 Был в запасе Славия 2:0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    18.02.2023 46' - 90' Теплице 1:1 Славия Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 54' Славия 2:0 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    04.02.2023 56' - 90' Пардубице 0:2 Славия Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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