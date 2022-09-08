Матей Юрасек - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Юрасек
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Юрасек
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 46'
|Динамо
|1:0
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Теплице
|1:1
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 54'
|Славия
|2:0
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|04.02.2023
|56' - 90'
|Пардубице
|0:2
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|57' -90'
|Славия (Прага)
|1:1
|Сивасспор (Сивас)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|13.10.2022
|86' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|08.09.2022
|1' -46'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Славия (Прага)
|8'
|25.08.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|65' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Славия (Прага)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|28.07.2022
|54' -90'
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)