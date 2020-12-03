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    Томас Риго - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Томас
    Фамилия Риго
    Команда Славия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 82' -90' Байер (Леверкузен) 4:0 Славия (Прага)
    03.12.2020 Был в запасе Славия (Прага) 3:0 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
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