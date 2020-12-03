Томас Риго - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Риго
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 2002 (20 лет)
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Риго
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|82' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Славия (Прага)
|03.12.2020
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|3:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)