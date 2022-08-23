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    Мануэль Бенсон - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Мануэль
    Фамилия Бенсон
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Родной город Локерен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 марта 1997 (25 лет)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -63' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Бернли (Бернли)
    23.08.2022 1' -81' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Бернли (Бернли)
    50'
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