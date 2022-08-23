Мануэль Бенсон - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Бенсон
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Локерен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Бенсон
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Локерен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -63'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|23.08.2022
|1' -81'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|50'