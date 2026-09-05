Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2026/2027 Англия. Чемпионшип 2026/2027 Англия. Чемпионшип 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022