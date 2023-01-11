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    Максим Буси - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Максим
    Фамилия Буси
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Родной город Льеж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 октября 1999 (23 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 88' - 90' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 71' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    51'
    05.02.2023 Был в запасе Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 11 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.02.2023 88' -90' Реймс (Реймс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    18.02.2023 71' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    12.02.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:0 Труа (Труа)
    05.02.2023 Был в запасе Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    29.01.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:1 Реймс (Реймс)
    15.01.2023 1' -88' Реймс (Реймс) 0:0 Ницца (Ницца)
    11.01.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    02.01.2023 71' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    29.12.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 3:1 Ренн (Ренн)
    18.09.2022 1' -54' Реймс (Реймс) 0:3 Монако (Монако)
    19'
    11.09.2022 46' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Реймс (Реймс)
    04.09.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    31.08.2022 1' -90' Анжер (Анжер) 2:4 Реймс (Реймс)
    58'
    28.08.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    24'
    21.08.2022 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Реймс (Реймс)
    14'
    14.08.2022 1' -64' Реймс (Реймс) 2:4 Клермон (Клермон-Ферранд)
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