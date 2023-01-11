Максим Буси - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Буси
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1999 (23 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Буси
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|88' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|71' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|51'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|11
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.02.2023
|88' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|18.02.2023
|71' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|4:0
|Труа (Труа)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|29.01.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.01.2023
|1' -88'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|02.01.2023
|71' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|18.09.2022
|1' -54'
|Реймс (Реймс)
|0:3
|Монако (Монако)
|19'
|11.09.2022
|46' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|04.09.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|31.08.2022
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|2:4
|Реймс (Реймс)
|58'
|28.08.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|24'
|21.08.2022
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|14'
|14.08.2022
|1' -64'
|Реймс (Реймс)
|2:4
|Клермон (Клермон-Ферранд)