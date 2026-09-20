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Чехия. Шанс Лига
Команды
Виктория
Адам Габриэль
Статистика
€ 650 тыс
Адам Габриэль - статистика
Виктория
28 мая 2001 (25)
#29 | Полузащитник
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
2 : 1
20.09.2026
Виктория
1' - 87'
77'
Лига Европы, 1 тур
Виктория
0 : 3
17.09.2026
Юнион СЖ
64' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Виктория
2 : 3
13.09.2026
Сигма
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
0 : 0
09.09.2026
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Артис
0 : 3
05.09.2026
Виктория
66' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
1 : 1
30.08.2026
Словацко
1' - 46'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
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Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидтьюлланд
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 5 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
23.08.2026
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Люнгбю
1 : 1
16.08.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
02.08.2026
Хорсенс
89' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
2 : 3
26.07.2026
Мидтьюлланд
80' - 90'
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