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    Билли Куметио - статистика

    #89 | Защитник
    Имя Билли
    Фамилия Куметио
    Команда Ливерпуль
    Состав Молодежный
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    11.09.2022 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 0:3 Аустрия (Вена)
    03.09.2022 1' -46' Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    28.08.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Аустрия (Вена)
    21.08.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия (Вена)
    13.08.2022 35' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    22.07.2022 46' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Аустрия (Вена)
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