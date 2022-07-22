Билли Куметио - статистика
#89 | Защитник
|Имя
|Билли
|Фамилия
|Куметио
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Билли
|Фамилия
|Куметио
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|03.09.2022
|1' -46'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|28.08.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|21.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|13.08.2022
|35' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|22.07.2022
|46' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)