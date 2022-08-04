Фотис Кицос - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Фотис
|Фамилия
|Кицос
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Фотис
|Фамилия
|Кицос
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.10.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Омония (Никосия)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.09.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)