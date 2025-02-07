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Команды
Александрия
Антон Боль
Трансферы
€ 400 тыс
Антон Боль - трансферы
Александрия
8 января 2003 (23)
#86 | Защитник
187 см | 78 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
07.02.25 / 31.05.27
Без клуба
Александрия
Свободный агент
01.08.24 / 07.02.25
Динамо К
Без клуба
Свободный агент
26.07.23 / 30.06.24
Динамо К
Заря
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