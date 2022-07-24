Эдгарас Уткус - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Эдгарас
|Фамилия
|Уткус
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Имя
|Эдгарас
|Фамилия
|Уткус
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|30.07.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)