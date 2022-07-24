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    Эдгарас Уткус - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Эдгарас
    Фамилия Уткус
    Команда Монако
    Состав Молодежный
    Родной город Вильнюс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 2000 (22 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:0 Мехелен (Мехелен)
    30.07.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    24.07.2022 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
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