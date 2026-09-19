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ОФК
Никола Мараш
Статистика
€ 800 тыс
Никола Мараш - статистика
ОФК
19 декабря 1995 (30), Белград
#15 | Защитник
186 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
3 : 5
19.09.2026
Раднички 1923
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирандес
7
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Мирандес
2 : 1
26.04.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Депортиво
3 : 1
20.04.2026
Мирандес
Был в запасе
59'
Испания. Сегунда, 35 тур
Мирандес
2 : 2
12.04.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Сарагоса
1 : 2
05.04.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Мирандес
1 : 1
31.03.2026
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Кордоба
2 : 2
27.03.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Мирандес
2 : 1
22.03.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
0 : 2
13.03.2026
Кадис
1' - 46'
Испания. Сегунда, 29 тур
Бургос
2 : 0
07.03.2026
Мирандес
1' - 63'
Испания. Сегунда, 28 тур
Мирандес
0 : 1
01.03.2026
Сеута
1' - 46'
Испания. Сегунда, 27 тур
Уэска
1 : 2
21.02.2026
Мирандес
1' - 90'
58'
38'
Испания. Сегунда, 26 тур
Мирандес
1 : 1
15.02.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Расинг
1 : 0
09.02.2026
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Мирандес
2 : 1
02.02.2026
Малага
1' - 90'
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