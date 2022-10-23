|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|12
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|62' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|69'
|25.02.2023
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|4:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:0
|Зброевка (Брно)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|06.11.2022
|71' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|29.10.2022
|68' -90'
|Баник (Острава)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|90'
|23.10.2022
|80' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|16.10.2022
|54' -90'
|Славия (Прага)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|87'
|08.10.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|17.09.2022
|90' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.09.2022
|1' -62'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|57'
|03.09.2022
|1' -55'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4'
|31.08.2022
|67' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|0:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:3
|Спарта (Прага)
|13.08.2022
|57' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|07.08.2022
|1' -46'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.07.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)