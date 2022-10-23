Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    L. Masek - статистика

    Имя L. Masek
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Млада Болеслав 12 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 62' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    69'
    25.02.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    18.02.2023 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    12.02.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 Пардубице (Пардубице)
    05.02.2023 Был в запасе Спарта (Прага) 4:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    29.01.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:0 Зброевка (Брно)
    12.11.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    06.11.2022 71' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:0 Теплице (Теплице)
    29.10.2022 68' -90' Баник (Острава) 3:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    90'
    23.10.2022 80' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 4:3 Богемианс 1905 (Прага)
    16.10.2022 54' -90' Славия (Прага) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    87'
    08.10.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    17.09.2022 90' -90' Слован (Либерец) 1:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    11.09.2022 1' -62' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    57'
    03.09.2022 1' -55' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    4'
    31.08.2022 67' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    27.08.2022 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 0:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    20.08.2022 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:3 Спарта (Прага)
    13.08.2022 57' -90' Зброевка (Брно) 3:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    07.08.2022 1' -46' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.07.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    • Читайте нас: 
    11