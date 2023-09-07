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    Марио Митай - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Марио
    Фамилия Митай
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 августа 2003 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.03.2024 1' - 90' Швеция 1:0 Албания Товарищеские матчи. Сборные
    51'
    22.03.2024 1' - 90' Албания 0:3 Чили Товарищеские матчи. Сборные
    14.03.2024 1' - 73' Локомотив 1:1
    (6:7)п         		Балтика Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
    10.03.2024 57' - 90' Локомотив 2:2 Сочи Россия. Премьер-лига, 20 тур
    03.03.2024 1' - 66' Динамо 2:1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Албания 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2023 1' -90' Албания 0:0 Фарерские острова
    17.11.2023 1' -90' Молдавия 1:1 Албания
    9'
    12.10.2023 1' -90' Албания 3:0 Чехия
    10.09.2023 1' -90' Албания 2:0 Польша
    07.09.2023 1' -90' Чехия 1:1 Албания
    20.06.2023 1' -90' Фарерские острова 1:3 Албания
    17.06.2023 1' -90' Албания 2:0 Молдавия
    22'
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