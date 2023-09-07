Марио Митай - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Митай
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Митай
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.03.2024
|1' - 90'
|Швеция
|1:0
|Албания
|Товарищеские матчи. Сборные
|51'
|22.03.2024
|1' - 90'
|Албания
|0:3
|Чили
|Товарищеские матчи. Сборные
|14.03.2024
|1' - 73'
|Локомотив
|
1:1
(6:7)п
|Балтика
|Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
|10.03.2024
|57' - 90'
|Локомотив
|2:2
|Сочи
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|03.03.2024
|1' - 66'
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Албания
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2023
|1' -90'
|Албания
|0:0
|Фарерские острова
|17.11.2023
|1' -90'
|Молдавия
|1:1
|Албания
|9'
|12.10.2023
|1' -90'
|Албания
|3:0
|Чехия
|10.09.2023
|1' -90'
|Албания
|2:0
|Польша
|07.09.2023
|1' -90'
|Чехия
|1:1
|Албания
|20.06.2023
|1' -90'
|Фарерские острова
|1:3
|Албания
|17.06.2023
|1' -90'
|Албания
|2:0
|Молдавия
|22'