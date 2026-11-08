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Греция. Суперлига
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Атромитос
Теохарис Циггарас
Статистика
€ 900 тыс
Теохарис Циггарас - статистика
Атромитос
20 августа 2000 (26)
#5 | Полузащитник
173 см | 70 кг
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
84' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
1' - 90'
23'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Греция. Кубок 2025/2026
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Греция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атромитос
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
84' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
1' - 90'
23'
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
70' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.08.2026
Атромитос
1' - 90'
15'
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