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    Леон Кинг - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Леон
    Фамилия Кинг
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Ливингстон 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    01.02.2023 Был в запасе Хартс 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
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