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    Стивен Уэлш - статистика

    #57 | Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия Уэлш
    Команда Селтик
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 января 2000 (23 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 5:1 Селтик (Глазго)
    11.10.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 0:2 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    05.10.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Селтик (Глазго)
    14.09.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:1 Селтик (Глазго)
    06.09.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 0:3 Реал (Мадрид)
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