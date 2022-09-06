Стивен Уэлш - статистика
#57 | Защитник
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Уэлш
|Команда
|Селтик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Уэлш
|Команда
|Селтик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Селтик (Глазго)
|11.10.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|0:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|05.10.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Селтик (Глазго)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|06.09.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|0:3
|Реал (Мадрид)