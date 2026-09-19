Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Торино
Сандро Куленович
Статистика
€ 3,50 млн
Сандро Куленович - статистика
Торино
4 декабря 1999 (26), Загреб
#17 | Нападающий
191 см
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
55' - 90'
77'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2021/2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
55' - 90'
77'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
2 : 1
29.08.2026
Торино
73' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
1 : 2
23.08.2026
Милан
85' - 90'
Главные новости
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
1
Видео
Роналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
2
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+