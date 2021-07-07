Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сандро Куленович - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Сандро
    Фамилия Куленович
    Команда Риека
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 декабря 1999 (23 года)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2021 75' -90' Динамо (Загреб) 3:2 Валюр (Рейкьявик)
    • Читайте нас: 
    11