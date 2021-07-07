Сандро Куленович - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Сандро
|Фамилия
|Куленович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|191
|Имя
|Сандро
|Фамилия
|Куленович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2021
|75' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:2
|Валюр (Рейкьявик)