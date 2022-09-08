Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Велько Николич - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Велько
    Фамилия Николич
    Команда Црвена Звезда
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 августа 1999 (23 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Црвена Звезда 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.10.2022 72' -90' Црвена Звезда (Белград) 4:1 Ференцварош (Будапешт)
    15.09.2022 70' -90' Трабзонспор (Трабзон) 2:1 Црвена Звезда (Белград)
    89'
    08.09.2022 76' -90' Црвена Звезда (Белград) 0:1 Монако (Монако)
    • Читайте нас: 
    11