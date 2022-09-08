Велько Николич - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Велько
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Велько
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 августа 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2022
|72' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|4:1
|Ференцварош (Будапешт)
|15.09.2022
|70' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|89'
|08.09.2022
|76' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)