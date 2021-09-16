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    Марко Толич - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Толич
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июля 1996 (26 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2022 1' -53' Динамо (Загреб) 1:0 Севилья (Севилья)
    17.02.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:1 Динамо (Загреб)
    09.12.2021 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 0:1 Динамо (Загреб)
    25.11.2021 Был в запасе Динамо (Загреб) 1:1 Генк (Генк)
    04.11.2021 Был в запасе Динамо (Загреб) 3:1 Рапид (Вена)
    21.10.2021 78' -90' Рапид (Вена) 2:1 Динамо (Загреб)
    88'
    30.09.2021 Был в запасе Генк (Генк) 0:3 Динамо (Загреб)
    16.09.2021 75' -90' Динамо (Загреб) 0:2 Вест Хэм (Лондон)
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