Марко Толич - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Толич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Толич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2022
|1' -53'
|Динамо (Загреб)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|17.02.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Динамо (Загреб)
|09.12.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|25.11.2021
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Генк (Генк)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|3:1
|Рапид (Вена)
|21.10.2021
|78' -90'
|Рапид (Вена)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|88'
|30.09.2021
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:3
|Динамо (Загреб)
|16.09.2021
|75' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:2
|Вест Хэм (Лондон)