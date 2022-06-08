Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дэвид Тернбулл - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Дэвид
    Фамилия Тернбулл
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1999 (23 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 79' - 90' Сент-Джонстон 1:4 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    90'
    01.02.2023 75' - 90' Селтик 3:0 Ливингстон Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
    29.01.2023 67' - 90' Данди Юнайтед 0:2 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шотландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2022 64' -90' Армения 1:4 Шотландия
    11.06.2022 Был в запасе Ирландия 3:0 Шотландия
    08.06.2022 Был в запасе Шотландия 2:0 Армения
    • Читайте нас: 
    11