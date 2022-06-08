Дэвид Тернбулл - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Тернбулл
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Тернбулл
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.02.2023
|79' - 90'
|Сент-Джонстон
|1:4
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|90'
|01.02.2023
|75' - 90'
|Селтик
|3:0
|Ливингстон
|Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
|29.01.2023
|67' - 90'
|Данди Юнайтед
|0:2
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 23 тур