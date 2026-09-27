Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Нестеров - статистика

КДВ
24 марта 2000 (26), Самара
#2 | Защитник
190 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Акрон-2
0 : 1
27.09.2026
КДВ
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
2 : 1
20.09.2026
Победа
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Динамо Брл
1 : 2
14.09.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
84' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КДВ
15
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Акрон-2
0 : 1
27.09.2026
КДВ
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
2 : 1
20.09.2026
Победа
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Динамо Брл
1 : 2
14.09.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Ижевск
1 : 2
16.08.2026
КДВ
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
КДВ
1 : 0
09.08.2026
Крылья Советов-2
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
КДВ
2 : 1
02.08.2026
Оренбург-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Рубин-2
1 : 2
26.07.2026
КДВ
57' - 90'
77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
3 : 0
12.07.2026
Носта
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
1' - 90'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Акрон-2
1 : 2
29.04.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
4 : 2
26.04.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
0 : 2
19.04.2026
КДВ
1' - 90'
49'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
КДВ
3 : 0
12.04.2026
Челябинск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
2 : 3
05.04.2026
КДВ
Был в запасе
Главные новости
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+