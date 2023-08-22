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Видзев
Шимон Чиж
Статистика
€ 400 тыс
Шимон Чиж - статистика
Видзев
8 июля 2001 (25), Гдыня
#55 | Полузащитник
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Лига чемпионов 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ракув
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Ракув
0 : 1
22.08.2023
Копенгаген
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Арис
0 : 1
15.08.2023
Ракув
86' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Ракув
2 : 1
08.08.2023
Арис
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
1 : 1
02.08.2023
Ракув
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Ракув
3 : 2
26.07.2023
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 раунд
Флора
0 : 3
18.07.2023
Ракув
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 раунд
Ракув
1 : 0
11.07.2023
Флора
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