Шимон Чиж - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Шимон
|Фамилия
|Чиж
|Команда
|Лацио
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гдыня
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 2001 (21 год)
|Имя
|Шимон
|Фамилия
|Чиж
|Команда
|Лацио
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гдыня
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|90' -125'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|82' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|11.08.2022
|88' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|04.08.2022
|57' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|82'
|28.07.2022
|76' -90'
|Астана (Астана)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|21.07.2022
|83' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|5:0
|Астана (Астана)