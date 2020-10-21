Владимир Медведь - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Медведь
|Команда
|Ротор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Медведь
|Команда
|Ротор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Ротор (Волгоград)