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Амир Адуев
Статистика
Амир Адуев - статистика
Завершил карьеру
11 мая 1999 (27)
#6 | Полузащитник
181 см | 66 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2022
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер Караганда
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайрат
2 : 0
21.05.2022
Шахтер Караганда
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер Караганда
1 : 0
14.05.2022
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер Караганда
4 : 1
02.05.2022
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тараз
2 : 1
17.04.2022
Шахтер Караганда
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
10.03.2022
Шахтер Караганда
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
0 : 0
05.03.2022
Шахтер Караганда
Был в запасе
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