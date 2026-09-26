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Испания. Сегунда
Команды
Гранада
Диего Пампин
Статистика
€ 1 млн
Диего Пампин - статистика
Гранада
15 марта 2000 (26)
#16 | Защитник
175 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Гранада
2 : 3
26.09.2026
ФК Андорра
1' - 77'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
1' - 61'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
1' - 61'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
1' - 90'
19'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кордоба
1 : 3
30.08.2026
Гранада
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Гранада
2 : 3
26.09.2026
ФК Андорра
1' - 77'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
1' - 61'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
1' - 61'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
1' - 90'
19'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кордоба
1 : 3
30.08.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Овьедо
0 : 0
15.08.2026
Гранада
Был в запасе
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