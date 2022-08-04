Серхио Лопес - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|16.02.2023
|66' - 90'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|90' - 90'
|Базель
|3:1
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Базель
|2:3
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|66' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Базель (Базель)
|15.09.2022
|1' -90'
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Базель (Базель)
|64'
|08.09.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)
|25.08.2022
|86' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|18.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|70' 85'
|11.08.2022
|91' -90'
|Базель (Базель)
|2:1
(3:1)п
|Брондбю (Бреннбю)
|04.08.2022
|83' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Базель (Базель)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Базель (Базель)
|21.07.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|Крузейдерс (Белфаст)