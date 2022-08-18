Андроникос Какулис - статистика
#80 | Нападающий
|Имя
|Андроникос
|Фамилия
|Какулис
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 мая 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Андроникос
|Фамилия
|Какулис
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 мая 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|6
|1
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.10.2022
|1' -64'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Омония (Никосия)
|49'
|06.10.2022
|61' -90'
|Омония (Никосия)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|85' 87'
|15.09.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|25.08.2022
|1' -79'
|Омония (Никосия)
|2:0
|Гент (Гент)
|18' 36'
|18.08.2022
|1' -86'
|Гент (Гент)
|0:2
|Омония (Никосия)
|76' 68'