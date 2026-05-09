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Испания. Сегунда
Команды
Вальядолид
Маркос Андре
Статистика
€ 800 тыс
Маркос Андре - статистика
Вальядолид
20 октября 1996 (29)
#10 | Нападающий
184 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
22
3
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
72' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Вальядолид
1 : 0
25.04.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 71'
70'
Испания. Сегунда, 36 тур
ФК Андорра
1 : 0
19.04.2026
Вальядолид
66' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
13.04.2026
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Леонеса
1 : 0
04.04.2026
Вальядолид
66' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Вальядолид
3 : 0
31.03.2026
Кадис
83' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Мирандес
2 : 1
22.03.2026
Вальядолид
1' - 46'
45'
Испания. Сегунда, 30 тур
Вальядолид
3 : 2
14.03.2026
Леганес
1' - 82'
73'
Испания. Сегунда, 29 тур
Малага
3 : 3
07.03.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Вальядолид
1 : 0
28.02.2026
Уэска
1' - 73'
52'
Испания. Сегунда, 27 тур
Спортинг
2 : 2
22.02.2026
Вальядолид
85' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Гранада
5 : 1
14.02.2026
Вальядолид
65' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Вальядолид
0 : 4
08.02.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Кордоба
3 : 1
31.01.2026
Вальядолид
87' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Вальядолид
0 : 1
24.01.2026
Альбасете
71' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
1 : 1
29.11.2025
Малага
1' - 56'
24'
55'
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
24.11.2025
Вальядолид
1' - 70'
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2025
Лас-Пальмас
1' - 72'
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
0 : 0
09.11.2025
Вальядолид
1' - 57'
Испания. Сегунда, 11 тур
Депортиво
1 : 1
26.10.2025
Вальядолид
1' - 50'
45'
50'
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
19.10.2025
Спортинг
60' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2025
Вальядолид
70' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
3 : 1
13.09.2025
Альмерия
1' - 76'
21'
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