Мигель Рубио - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Рубио
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Леганес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1998 (24 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Рубио
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Леганес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1998 (24 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.04.2021
|46' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|05.04.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|13.02.2021
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.02.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Сельта (Виго)