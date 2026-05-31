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Испания. Сегунда
Команды
Мирандес
Микаэль Мальса
Статистика
€ 300 тыс
Микаэль Мальса - статистика
Мирандес
12 октября 1995 (30), Париж
#11 | Полузащитник
179 см
Мартиника
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
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Испания. Кубок 2023/2024
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Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирандес
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
86' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
81' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
90' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Мирандес
2 : 1
26.04.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
0 : 2
13.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Мирандес
1 : 1
15.02.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
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