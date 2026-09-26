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€ 250 тыс

Данил Новиков - статистика

Волга
26 декабря 2002 (23)
#28 | Нападающий
183 см | 73 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
0 : 1
26.09.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Волга
0 : 1
18.09.2026
Спартак К
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Уфа
2 : 2
13.09.2026
Волга
65' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волгарь
0 : 0
09.09.2026
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
77' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нижний Новгород
2 : 2
30.08.2026
Волга
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
0 : 1
26.09.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Волга
0 : 1
18.09.2026
Спартак К
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Уфа
2 : 2
13.09.2026
Волга
65' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
77' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нижний Новгород
2 : 2
30.08.2026
Волга
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Волга
1 : 3
22.08.2026
Шинник
1' - 77'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Сочи
1 : 0
16.08.2026
Волга
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Волга
0 : 2
02.08.2026
Челябинск
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Волга
2 : 0
25.07.2026
Нефтехимик
32' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Торпедо
3 : 1
19.07.2026
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Волга
1 : 2
11.07.2026
Енисей
46' - 90'
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