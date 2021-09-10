Данил Новиков - статистика
#86 | Нападающий
|Имя
|Данил
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Имя
|Данил
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2021
|90' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:3
|Томь (Томск)
|10.09.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Балтика (Калининград)