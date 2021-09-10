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    Данил Новиков - статистика

    #86 | Нападающий
    Имя Данил
    Отчество Иванович
    Фамилия Новиков
    Команда Енисей
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 183
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2021 90' -90' Енисей (Красноярск) 2:3 Томь (Томск)
    10.09.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:0 Балтика (Калининград)
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