Ронен Ханзис - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Ронен
|Фамилия
|Ханзис
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 февраля 2002 (20 лет)
|Имя
|Ронен
|Фамилия
|Ханзис
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 февраля 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|75' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|22.09.2020
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)