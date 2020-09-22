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    Амит Глезер - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Амит
    Фамилия Глезер
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Родной город Тель-Авив
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 мая 2000 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 74' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:1 Маккаби (Тель-Авив)
    22.09.2020 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
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