Амит Глезер - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Амит
|Фамилия
|Глезер
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тель-Авив
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 2000 (22 года)
|Имя
|Амит
|Фамилия
|Глезер
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тель-Авив
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|74' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|22.09.2020
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)