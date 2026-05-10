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Дания. Суперлига
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Мидтьюлланд
Жуниор Брумадо
Статистика
€ 800 тыс
Жуниор Брумадо - статистика
Мидтьюлланд
15 мая 1999 (27)
#74 | Нападающий
190 см | 88 кг
Бразилия
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Дания. Суперлига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидтьюлланд
21
5
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
Мидтьюлланд
46' - 90'
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
46' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Виборг
1 : 1
22.03.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
53'
Дания. Суперлига, 23 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
15.03.2026
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Мидтьюлланд
0 : 0
01.03.2026
Брондбю
1' - 62'
47'
61'
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
0 : 4
22.02.2026
Мидтьюлланд
1' - 75'
73'
Дания. Суперлига, 20 тур
Оденсе
1 : 4
15.02.2026
Мидтьюлланд
1' - 46'
8, 20, 39'
45'
Дания. Суперлига, 19 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
08.02.2026
Копенгаген
1' - 62'
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
3 : 3
07.12.2025
Мидтьюлланд
33' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Мидтьюлланд
6 : 0
30.11.2025
Нордшелланд
62' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
2 : 1
23.11.2025
Мидтьюлланд
64' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Рандерс
0 : 2
09.11.2025
Мидтьюлланд
68' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
03.11.2025
Орхус
1' - 46'
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
46' - 90'
53'
Дания. Суперлига, 11 тур
Копенгаген
1 : 1
05.10.2025
Мидтьюлланд
46' - 90'
84'
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
29.09.2025
Рандерс
46' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
20.09.2025
Виборг
1' - 90'
84'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 0
14.09.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
1 : 3
31.08.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
4 : 2
24.08.2025
Силькеборг
63' - 90'
64'
72'
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
1' - 61'
42'
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
0 : 0
03.08.2025
Мидтьюлланд
46' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
6 : 2
28.07.2025
Сендерийск
Был в запасе
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