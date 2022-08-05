Жуниор Брумадо - статистика
#74 | Нападающий
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Брумадо
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 мая 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Вес
|88
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Брумадо
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 мая 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2022
|66' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|20.08.2022
|68' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|05.08.2022
|64' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)