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Италия. Серия B
Команды
Асколи
Маттео Риччи
Статистика
€ 250 тыс
Маттео Риччи - статистика
Асколи
27 мая 1994 (32), Рим
#27 | Полузащитник
176 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
3 : 1
19.09.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
1 : 0
05.09.2026
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Асколи
1 : 1
29.08.2026
Каррарезе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
21
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Сампдория
1 : 0
01.05.2026
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Чезена
0 : 0
25.04.2026
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Сампдория
0 : 3
17.04.2026
Монца
67' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
68' - 90'
76'
Италия. Серия В, 33 тур
Сампдория
1 : 0
06.04.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Сампдория
2 : 1
22.03.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Каррарезе
2 : 0
18.03.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Сампдория
0 : 0
14.03.2026
Венеция
81' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Фрозиноне
3 : 0
08.03.2026
Сампдория
1' - 81'
Италия. Серия В, 28 тур
Юве Стабиа
1 : 1
04.03.2026
Сампдория
76' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Сампдория
0 : 2
27.02.2026
Бари
75' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Мантова
2 : 1
21.02.2026
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Сампдория
1 : 0
14.02.2026
Падова
1' - 64'
22'
Италия. Серия В, 24 тур
Сампдория
3 : 3
10.02.2026
Палермо
46' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Модена
1 : 2
07.02.2026
Сампдория
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 22 тур
Сампдория
1 : 0
31.01.2026
Специя
67' - 90'
90'
90'
Италия. Серия В, 21 тур
Катанцаро
0 : 0
25.01.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Сампдория
2 : 1
27.12.2025
Реджана 1919
80' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Падова
1 : 1
20.12.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Палермо
1 : 0
12.12.2025
Сампдория
68' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Сампдория
3 : 2
07.12.2025
Каррарезе
73' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Специя
1 : 0
30.11.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Сампдория
0 : 1
02.11.2025
Мантова
1' - 77'
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
1 : 1
28.10.2025
Сампдория
1' - 79'
Италия. Серия В, 9 тур
Сампдория
1 : 1
25.10.2025
Фрозиноне
61' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
3 : 1
17.10.2025
Сампдория
72' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
4 : 1
05.10.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
0 : 0
01.10.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
1 : 1
27.09.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Монца
1 : 0
20.09.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Зюйдтироль
3 : 1
31.08.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Сампдория
0 : 2
25.08.2025
Модена
Был в запасе
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