Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Бен Хамер - статистика

Куинз Парк Рейнджерс
20 ноября 1987 (38), Таунтон
#29 | Вратарь
193 см | 78 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
25.04.2026
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
21.04.2026
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Миллуолл
2 : 0
18.04.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
11.04.2026
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Престон
1 : 1
06.04.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
03.04.2026
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Куинз Парк Рейнджерс
6 : 1
21.03.2026
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лестер
1 : 3
14.03.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
11.03.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
08.03.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
28.02.2026
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Саутгемптон
5 : 0
24.02.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Халл Сити
1 : 3
21.02.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
14.02.2026
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Чарльтон
0 : 0
06.02.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
31.01.2026
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
24.01.2026
Рексхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Оксфорд
0 : 0
20.01.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Сток Сити
0 : 0
17.01.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
04.01.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.01.2026
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Вест Бромвич
2 : 1
29.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Портсмут
1 : 1
26.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 1
20.12.2025
Лестер
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Мидлсбро
3 : 1
13.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
09.12.2025
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
0 : 1
26.11.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 19'
18'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
22.11.2025
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
08.11.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
05.11.2025
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 4
01.11.2025
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Дерби Каунти
1 : 0
25.10.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
22.10.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
18.10.2025
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.10.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
01.10.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.09.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
20.09.2025
Сток Сити
Был в запасе
Главные новости
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
1
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
19
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+