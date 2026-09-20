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Сербия. Суперлига
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Младост
Petar Bojić
Статистика
Petar Bojić - статистика
Младост
#9 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Мачва
1 : 2
20.09.2026
Младост
1' - 90'
49'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
5 : 0
12.09.2026
Младост
46' - 90'
62'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
1 : 0
05.09.2026
Раднички
66' - 90'
Сербия. Суперлига, 7 тур
ИМТ Белград
2 : 0
30.08.2026
Младост
65' - 90'
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2026/2027
Сербия. Суперлига 2025/2026
Сербия. Суперлига 2024/2025
Сербия. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сепси
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Сепси
1 : 1
29.07.2021
Спартак Тр
99' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
0 : 0
22.07.2021
Сепси
84' - 90'
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