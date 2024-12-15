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Bruno Rodrigues - статистика
Банфилд
#77 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Чили. Примера 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бургос
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 19 тур
Бургос
0 : 0
15.12.2024
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Бургос
1 : 0
08.12.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Бургос
1 : 0
23.11.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Расинг
2 : 0
16.11.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Бургос
0 : 2
10.11.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Овьедо
3 : 1
03.11.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльче
1 : 0
27.10.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Бургос
1 : 1
24.10.2024
Расинг де Феррол
81' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Альбасете
2 : 0
21.10.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
13.10.2024
Мирандес
84' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
2 : 0
05.10.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
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Бургос
Был в запасе
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