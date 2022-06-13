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Сун Менахем
Статистика
Сун Менахем - статистика
Завершил карьеру
7 сентября 1993 (33)
#12 | Защитник
Израиль
Статистика
Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Израиль
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 4 тур
Исландия
2 : 2
13.06.2022
Израиль
46' - 90'
90'
Лига наций, 3 тур
Албания
1 : 2
10.06.2022
Израиль
64' - 90'
Лига наций, 1 тур
Израиль
2 : 2
02.06.2022
Исландия
Был в запасе
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