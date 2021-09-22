Денис Грибанов - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Грибанов
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Воронеж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Грибанов
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Воронеж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)