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    Денис Грибанов - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Денис
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Грибанов
    Команда Чайка
    Состав Основной
    Родной город Воронеж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 сентября 2001 (21 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чайка 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2021 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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