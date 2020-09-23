Кирилл Басов - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Басов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Басов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Салют
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|23.09.2020
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
(3:4)п
|Арсенал (Тула)