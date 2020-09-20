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    Марвин Парк - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Марвин
    Фамилия Парк
    Команда Реал
    Состав Молодежный
    Родной город Пальма-де-Мальорка
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 2000 (22 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2021 1' -46' Гранада (Гранада) 1:4 Реал (Мадрид)
    45'
    09.02.2021 1' -55' Реал (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    06.02.2021 78' -90' Уэска (Уэска) 1:2 Реал (Мадрид)
    20.09.2020 70' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Реал (Мадрид)
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