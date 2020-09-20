Марвин Парк - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Парк
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Марвин
|Фамилия
|Парк
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2021
|1' -46'
|Гранада (Гранада)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|45'
|09.02.2021
|1' -55'
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|06.02.2021
|78' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|20.09.2020
|70' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Реал (Мадрид)