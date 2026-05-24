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Серия А 2026/2027
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Парма
Ханс Николусси Кавилья
Статистика
€ 6 млн
Ханс Николусси Кавилья - статистика
Парма
18 июня 2000 (26)
#41 | Полузащитник
180 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
15
0
0
0
0
Фиорентина
11
0
4
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
1 : 0
24.05.2026
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Комо
1 : 0
17.05.2026
Парма
1' - 71'
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
2 : 3
10.05.2026
Рома
1' - 79'
47'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2 : 0
03.05.2026
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
1 : 0
25.04.2026
Пиза
1' - 78'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0 : 1
18.04.2026
Парма
1' - 72'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1 : 1
12.04.2026
Наполи
1' - 66'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
1 : 1
04.04.2026
Парма
1' - 71'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
0 : 2
21.03.2026
Кремонезе
60' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
4 : 1
13.03.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
0 : 0
08.03.2026
Парма
1' - 54'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1 : 1
27.02.2026
Кальяри
46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
0 : 1
22.02.2026
Парма
59' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
2 : 1
15.02.2026
Верона
62' - 90'
90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
0 : 1
08.02.2026
Парма
87' - 90'
90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
1 : 4
01.02.2026
Ювентус
1' - 65'
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1 : 2
24.01.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
1 : 2
18.01.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 1
11.01.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 2
07.01.2026
Фиорентина
90' - 90'
90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
04.01.2026
Кремонезе
85' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 0
27.12.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
5 : 1
21.12.2025
Удинезе
82' - 90'
85'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 2
14.12.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
3 : 1
06.12.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 0
30.11.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 1
22.11.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
2 : 2
09.11.2025
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
0 : 1
02.11.2025
Лечче
1' - 46'
14'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
3 : 0
29.10.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
26.10.2025
Болонья
1' - 65'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2 : 1
19.10.2025
Фиорентина
1' - 87'
54'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1 : 2
05.10.2025
Рома
1' - 90'
14'
Италия. Серия А, 5 тур
Пиза
0 : 0
28.09.2025
Фиорентина
1' - 80'
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 2
21.09.2025
Комо
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 3
13.09.2025
Наполи
65' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
0 : 0
31.08.2025
Фиорентина
Был в запасе
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