Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2020/2021