Аугустус Каргбо - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Аугустус
|Фамилия
|Каргбо
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фритаун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1999 (23 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Аугустус
|Фамилия
|Каргбо
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фритаун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1999 (23 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кротоне
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Милан (Милан)
|20.09.2020
|58' -90'
|Дженоа (Генуя)
|4:1
|Кротоне (Кротоне)