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    Аугустус Каргбо - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Аугустус
    Фамилия Каргбо
    Команда Кротоне
    Состав Основной
    Родной город Фритаун
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 августа 1999 (23 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Милан (Милан)
    20.09.2020 58' -90' Дженоа (Генуя) 4:1 Кротоне (Кротоне)
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