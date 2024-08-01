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Реди Каса
Статистика
Реди Каса - статистика
Завершил карьеру
1 сентября 2001 (25), Парма
#82 | Полузащитник
Албания
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Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эгнатия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Эгнатия
0 : 2
01.08.2024
Викингур
1' - 46'
Лига конференций, 2 раунд
Викингур
0 : 1
25.07.2024
Эгнатия
1' - 90'
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