Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тео Пьонье-Бертран - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Тео
    Фамилия Пьонье-Бертран
    Команда Ницца
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 января 2002 (21 год)
    Рост 183
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:0 Ницца (Ницца)
    05.11.2020 Был в запасе Славия (Прага) 3:2 Ницца (Ницца)
    • Читайте нас: 
    11