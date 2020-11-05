Тео Пьонье-Бертран - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Пьонье-Бертран
|Команда
|Ницца
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Вес
|69
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Пьонье-Бертран
|Команда
|Ницца
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|05.11.2020
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|3:2
|Ницца (Ницца)